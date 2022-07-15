Kırşehirliler, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Cacabey Meydanı’nı doldurdu

Kırşehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü nedeniyle Kırşehir Valiliği önünde toplanan yüzlerce kişi Cacabey Meydanı’nı doldurdu.

Sabah erken saatlerde başlayan anma etkinlikleri 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinin ziyaret edilmesi ve camilerde okutulan mevlitlerle başladı. Etkinlikler Kırşehir Valiliği önünden Cacabey Meydanı’na kadar yürüyen yüzlerce kişi, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Meydanda düzenlenen programa Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Baran Genç ve CHP yönetiminin katılmaması gözlerden kaçmazken, programda konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Türk milletinin her zaman kahramanlıklarla anıldığını ve destanlardan birine de 15 Temmuz gecesini eklediğini belirtti.

"Hainler, cezasını çekiyor, çekmeye devam edecek"

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, FETÖ Terör Örgütü mensuplarının umarsızca milli iradeye saldırdığını söyledi. Vali Buhara, "FETÖ mensupları TBMM’mize devletin askeri ve güvenlik yerleşkelerine kamu kurumları ve meydanlarda olan vatandaşlarımıza silahlarını doğrultmuş tereddütsüzce ateş etmişlerdir. O gece sivil vatandaşlarımız başta olmak üzere asker ve polisimizle birlikte toplan 251 vatan evladı şehit düşmüştür. Darbeyi organize edenlerin bunlara maddi destek sağlayanların kamu kurumlarımıza sızarak ülkemiz aleyhine sinsice faaliyet yürüten Fettullahçı Terör Örgütü mensuplarının tüm unsurlarıyla bertaraf edilmesi için devletimiz gerekli çalışmaları yapmış yapmaya devam edecektir" dedi.

"Kırşehirliler, 6 yıl önce de şimdi de aynı coşkuyla meydanda"

Kırşehirlilerin hain darbe kalkışmasının yaşandığı 2016 yılında da devletleri ve vatanları için aynı coşku ve heyecanla meydanları doldurduğunu anlatan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise açıklamasında, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde meydanlardayız. 6 yıl önce olduğu gibi bu günde milletimizle birlikte Kırşehir’de birlikte meydanları doldurduk. Milletin iradesi üzerinde bir irade olmadığını ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de ispatladık. Allah; birlik, beraberlik ve dirliğimizi bozmasın. Vatan, millet, bayrak uğruna Türkiye uğruna ve Türkiye aşkına biriz beraberiz" ifadelerini kullandı.

Program, mehteran ekibi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının dinlenmesi, sancak koşusu ödül töreni ve kahramanlık şiirlerinin okunması ile devam etti.