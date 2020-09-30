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Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
31 MART 2019 YILINDA AÇIKLANAN BORÇ TOPLAMI
KIRŞEHİR 30.09.2020, 17:19
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Kırşehir’de Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun gelir gider tablosundaki değişimi belediye binasına astırdığı afişte yer alan hesapta yapılan hata, Kırşehirli vatandaşların tepkisini çekti.
CHP’li Kırşehir Belediyesi tarafından belediye binasına astırılan hesapta yapılan hata, sosyal medyada yankı buldu. Yanlış hesabı fark eden AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, "Koskoca belediyeyi yönetiyorlar 5 tane rakamı alt alta toplamayı bilmiyorlar" paylaşımında bulundu.
Altaş, "Matematik öğretmenim Döndü Varol’a saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bana toplamayı öğrettiği için... Koskoca belediyeyi yönetiyorlar alt alta beş rakamı toplamayı bilmiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi. ,
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