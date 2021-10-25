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Kırşehirli esnaftan davullu zurnalı açılış

Kırşehir’de; un, yem ve kepek işleri yapan esnaf davullu ve zurnalı gösteri ile iş yerinin açılışını yaptı.

KIRŞEHİR 25.10.2021, 15:55
Kırşehirli esnaftan davullu zurnalı açılış

Kırşehir’de; un, yem ve kepek işleri yapan esnaf davullu ve zurnalı gösteri ile iş yerinin açılışını yaptı.

Semt Pazarı karşısında iş yerini açan esnaf Vehbi Solak, soğuk havaya rağmen davullu zurnalı açılış yaptı. ’Millilik’ mesajı veren Yem Bayi Danışmanı Ziraat Mühendisi Selçuk Öktem, milli ve yerlilik adına davullu zurnalı açılış yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Öktem, "Bizlerin bu sektörde milli ve yerli olması lazım. Beklentilerimizin çok yüksek olduğu için davullu-zurnalı yem, yem ham maddeleri ve yem katkıları açılışı yaptık" dedi. Fiyatlarda ise açılışa özel kampanya ve indirim yaptıklarını da aktaran Öktem, "Açılışa özel kampanya ve indirimlerin yanı sıra vadeler yapıyoruz. Maliyetlerin daha da düşmesi için de elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

İş yeri önünde Kırşehir abdal gurubunun gösterisi yapılırken ürünler, üreticiye tanıtıldı. Kırşehir’de davullu zurnalı gerçekleştirilen açılış programına; Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP İl Başkanı Baran Genç, TSO Başkanı Mustafa Yılmaz, TDUB Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Teşkilat Eski Başkanı Berat Bıçakçı ve üreticiler katıldı.

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