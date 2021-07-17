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Kırşehirli başarılı sporcu Urkuş, Avrupa’da ülkemizi temsil edecek

Kırşehir’de, ortaokulda iken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen milli sporcu Urkuş Işık, U-20 Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

KIRŞEHİR 17.07.2021, 18:26
Kırşehirli başarılı sporcu Urkuş, Avrupa’da ülkemizi temsil edecek
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Kırşehir’de, ortaokulda iken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen milli sporcu Urkuş Işık, U-20 Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Romanya’da geçtiğimiz yıllarda yapılan 62. Balkan Kros Şampiyonası’na katılan Urkuş Işık, Balkan şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Başarılı sporcuları yetiştiren antrenör Kaya, “Allah’a şükür çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Kızımız daha önce de salon Balkan şampiyonasında Bulgaristan’da 3 bin metrede birinci olmuştu. U-20 Avrupa şampiyonasında da kızımız dan başarı bekliyorum" dedi.
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