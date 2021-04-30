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Kırşehir’in Kaman ilçesinde vatandaşlar orucu geç açtı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü merkezi ezan sisteminin hata vermesi sonrası orucunu geç açan vatandaşlardan ilçe müftülüğü özür diledi.

KIRŞEHİR 30.04.2021, 14:46
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde vatandaşlar orucu geç açtı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü merkezi ezan sisteminin hata vermesi sonrası orucunu geç açan vatandaşlardan ilçe müftülüğü özür diledi.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde vatandaşlar sistem hatası nedeniyle orucunu geç açtı. Yaşanan durumun ardından Kaman İlçe Müftülüğü, merkezi sistemden sorumlu D.K. hakkında hukuki işlemin başlatılacağını belirtti. Müftülük tarafından yapılan açıklamada, “29 Nisan 2021 Perşembe günü Kaman Müftülüğü adına tüm Kaman ilçemizden özür dileriz. Buna sebep olan kişi hakkında gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Bu konudaki olumsuz sosyal medya paylaşımlarının silinmesini rica ediyoruz. Bundan sonra merkezi sistem ezanı Kaman’da iptal edilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim” denildi
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