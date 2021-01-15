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Kırşehir’e yılın ilk karı düştü
Kırşehir’e 2021 yılının ilk kar yağışı sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre yağan kar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görsel güzellik oluşmasına neden oldu.
KIRŞEHİR 15.01.2021, 12:47
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Kırşehir’e 2021 yılının ilk kar yağışı sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre yağan kar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görsel güzellik oluşmasına neden oldu.Şiddetli rüzgar ve soğuk hava sabah saatlerinde şehirde yerini kar yağışına bıraktı. Bir süre yağan kar, yerini ara ara karla karışık yağmura bıraktı. Kırşehir Belediyesi şehir içerisinde İl Özel İdaresi ise köy yollarında olası durumlar için tedbir aldığını duyurdu. Meteoroloji kaynaklarına göre ise kar yağışının şehirde ara ara yağmurla karışık yağması bekleniyor.
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