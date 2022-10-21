Kırşehir’deki Hayvan Otlatma davası ertelendi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin öldüğü olayla ilgili davaya devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya ’kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık A.H.F.K., müştekiler ve avukatları katıldı. Savunması alınan sanık A.H.F.K’nın cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.