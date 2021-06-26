Kırşehir’de ’YKS’ heyecanı

Kırşehir’de öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

Kırşehir’de YKS’de birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testleri (TYT) için öğrenciler okullara alındı. YKS’nin birinci oturumu olan TYT’ye giren öğrenciler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında içeri alındı. Öğrencilere sınav öncesinde dezenfektan ve maske ve mendil dağıtımı yapılırken, okul bahçesine de öğrenci velileri alınmadı.

Çocuğunu okula bırakan öğrenci velisi Bilgehan Altaş, bir emek verildiğini, pandemi nedeniyle çalışma düzeninin gereken oranda olmadığını söyleyerek öğrencilere başarı diledi. Sınav evrakını yanlış getiren bir öğrenci ise sınavın başlamasına 10 dakika kala ailesinin ve çevrede bulunan başka bir velinin desteği ile internet kafeden evrak düzeltmesi yaptı. Bazı öğrenciler kimlik arayışında olurken bir öğrenci adayı da sınav kapıları kapatıldıktan sonra okul binasına geldi. Kapı önünde bekleyen öğrenci sınav salonuna alınmadı. Öğrenci kendini denemek için sınava girdiğini çalışanların ise emeklerinin zayi olmamasını diledi.