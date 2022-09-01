Kırşehir’de yeni adli yıl törenle açıldı

Kırşehir’de yeni adli yıl açılışı için tören düzenlendi.

2022-2023 Adli Yılı Açılış Törenine, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, KAEÜ Rektörü Vatan Karakaya katıldı. Başsavcı Soner Aygün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Adliyelerde, Mahkeme salonlarında yazan “Adalet Mülkün Temelidir” sözünün önemi büyüktür. Bu söz devletin adaletle yaşatılacağını göstermektedir. Adaletin olmadığı ülkelerin ise kaos ve güçlünün zayıfı ezdiği, hakkın tesis edilemediği ülkeler olduğunu tarihte görmüşüzdür. Bu ülkelerin de büyük bir çoğunluğunun tarihten bir bir silindiğini bilmekteyiz. Bu nedenle adaletin bir ülke

için ne kadar ehemmiyetli olduğu aşikardır. Adaletin tesisi de ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı gücü ile kurulur. Bu gücü elinde tutan kurum ve çalışanlarının ise, adil, bilgili, sadece ve sadece devletine, milletine bağlı iyi yetişmiş hukukçulardan olması gerekir. Ülkemizde de Türk Yargısı, rüştünü 15 Temmuz 2016 hain darbe kalkışması ve sonrasında ziyadesiyle ispat etmiş, fedakarca ve özveriyle yoğun iş temposu altında çalışmaya da devam etmektedir" dedi.

Bağımsızlık ve tarafsızlığın öneminin büyük olduğunu aktaran Başsavcı Aygün, "Anayasamızın da vurguladığı bağımsızlık ve tarafsızlığın önemi büyüktür. Hakim ve savcılar da Türk Milletine karşı bu sorumluluğunu bilmektedirler. Adaletin tecellisi ve tesisi için, vazife icra eden hakim, savcı ve avukatlarımız ile yargı çalışanlarının da bu şuurla görev yaptığına ve yapacağına gönülden inanıyorum. Özellikle hakkın tesisi anlamında, böylesine önemli bir görevi icra etmek de ciddi bir sorumluluk ve vebaldir. Bu ağır yükü başarıyla omuzlayan siz değerli meslektaşlarıma ve personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, kokteyl ile son buldu.