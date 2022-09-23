Kırşehir’de tuvaletler bakımsızlıktan, engelli asansörleri de kullanılmamaktan çürüdü

Kırşehir’de eski belediye yönetimi tarafından yapılan şehir merkezindeki tuvaletler bakımsızlıktan, engelli asansörleri ise kullanılmamaktan çürüdü.

Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, "İki yıl önce belediye başkanı bir yanlıştan döndü ve tuvaletleri ücretsiz hale getirdi. Şimdi yine doğruyu bulmak ve verilen emek adına sesleniyorum. Tuvaletlerin bakımsızlığı ve engelli asansörlerinin çalışmaması engelliyi eve hapsetmek demektir" dedi.

"Yapılan emeğe saygı gösterin ve tavsiyeleri dinleyin" diyen Avkapan, "Kırşehir’de şehir meydanında yer alan engelli asansörlerinin çalışmaması prestij açısından

da önemli. Yapılan bir emek var ve çürümeye terk etmeyin. Yurt içi ve yurt dışından gelen engelliler kadar yaşlı insanlarımız da var. Asansörlerin çalışmaması

engellileri evlerine hapsetmek olur. Tuvaletlerin bakımsızlıkları da giderilmeli. Pazar yerinde yer alan asansörü engelli kullanmadığı gibi aracını da park edemiyor. Maalesef nüfusumuzun yüzde 13’ü engelli, hizmet edecekseniz tavsiyeleri de dikkate alın" dedi.

Şehir merkezindeki tuvaletlerde ise muslukların ve klozet üzerinde yer alan su pompalama aparatlarının tamamına yakınının bozuk olduğu gözlendi.