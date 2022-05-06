Kırşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kurugöl köyü yakınlarında meydana gelen kazada, P.İ. idaresindeki 38 AA 700 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücü P.İ. ile araçtaki N.A, S.K. ve F.İ. de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.