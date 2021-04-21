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Kırşehir’de, STK çalıştayları sürdürülüyor

Kırşehir’de, şehrin sorunlarının ortak akılla çözüme kavuşturulması için düzenlenen şehir çalıştaylarının 3.’sü gerçekleştirildi.

KIRŞEHİR 21.04.2021, 10:31
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Kırşehir’de, STK çalıştayları sürdürülüyor

Kırşehir’de, şehrin sorunlarının ortak akılla çözüme kavuşturulması için düzenlenen şehir çalıştaylarının 3.’sü gerçekleştirildi.

Ticaret Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda yapılan çalıştaya; Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli katıldı.

Çalıştayda, Mimarlar Odası Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt tarafından Kırşehir’de, ana caddelerde bulunan alanlar için dış cephe çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından şehirde yapımına hükümet konağı olarak başlandıktan sonra durdurulan ve KYK’ya verilmesi ile şehirde gündem olan bina ile ilgili resmi yazışmaların yapılması maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi, takdir ve onaylarına ayrıntılı raporla sunulduğu açıklandı.

Hükümet konağı binasının yanı sıra yeni hastane binası, çevre yolu ile ilgili planlamalar yapılması konusu da raporlaştırıldı.

Çalıştay, yerel sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile sona erdi.
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