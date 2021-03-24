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Kırşehir’de, salgının seyri değerlendirildi

Kırşehir’de, Vali İbrahim Akın başkanlığında koronavirüs salgını ve salgının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

KIRŞEHİR 24.03.2021, 09:49
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Kırşehir’de, salgının seyri değerlendirildi

Kırşehir’de, Vali İbrahim Akın başkanlığında koronavirüs salgını ve salgının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Toplantı da konuşan Vali Akın, Kırşehir’de, salgın hastalıkla mücadelede yürütülen çalışmaları düzenlenen toplantıyla değerlendirdiklerini söyledi. Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmemesi için alınan tedbirlere mutlaka riayet edilmesi gerektiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Koronavirüs hayatımızdan çıkana kadar vatandaşlarımız salgınla mücadelede önemli kurallar olan maske, mesafe, temizlik konularına uymakta hassasiyet göstermelidir. Esnaflarımız da HES Kodu ve oturma düzeni uygulamalarına mutlaka uymalıdır. Tüm çabamız kamu sağlığını korumak içindir. Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesini istemiyoruz"dedi.

Toplantı, salgınla mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alması, tedbirlerin görüşülmesi ve yapılan değerlendirme ile sona erdi.
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