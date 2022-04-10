Kırşehir’de, Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cacabey Meydanında tören düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri dahilinde Cacabey Meydanındaki gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaç Şekeroğlu Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Türesin ve Şekeroğlu ile birlikte polisler saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu.