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Kırşehir’de ‘Pekmez’ festivali düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kortulu köyünde pekmez festivali düzenledi. Festivale katılan Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir’de pekmezin marka değerinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

KIRŞEHİR 04.10.2021, 09:31
Kırşehir’de ‘Pekmez’ festivali düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kortulu köyünde pekmez festivali düzenledi. Festivale katılan Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir’de pekmezin marka değerinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

1. Kortulu Pekmez Festivali’nde Ozan Ekrem Çelebi ile birlikte KIYŞAD üyeleri de sahne alarak şiirler ve türküler seslendirdi. Festivale katılan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Ceviz, mercimek, nohut ve fasulye gibi tarımsal ürünlerde ülkemizde aranan bir marka il olmuştur Kırşehir. Yapılan üzüm hasadıyla birlikte bu yıl ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz 1. Kortulu Pekmez Festivali ile Kortulu Pekmezi’nin marka değeri artacak ve gerek il içinde gerekse de ülke genelinde aranan bir ürün olacağından hiç kuşkunuz olasın. Yeter ki kendimize ve üzerinde emek harcadığımız toprağımıza güvenelim ve onu işlemesini bilelim” dedi.

Pekmez tanıtımının yapıldığı festival, köy sohbetleri ile de devam etti.

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