Kırşehir’de okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 386 bin 694’e ulaştı

Kırşehir’de, okulların kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı 386 bin 694’e ulaştı.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi Kırşehir’de öğretmen, öğrenci, kurum ve kuruluşların iş birliğiyle proje tamamlandı. İl genelinde bazı okullarda yapılan iyileştirmelerin dışında daha önce kütüphanesi olmayan 30 okula yeni kütüphane kurularak şehirde kütüphanesiz okul bırakılmadı. Proje öncesinde okulların kütüphanelerdeki mevcut 110 bin olan kitap sayısı, yüzde 252’lik bir artışla 386 bin 694’e ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığının “Sıfır Atık" projesi ile kullanılmayan palet, varil, masa, sıra, tabure, aydınlatma elemanları, televizyon kasaları ve hatta bazen bir gitar, keman veya atıl durumdaki bando takımları gibi iç mekânlarda kullanımı çocukların sağlığı için de tehdit oluşturmayacak ürünler idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin marifetli ellerinde tekrar hayat bulup kütüphaneye dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.