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Kırşehir’de kurbanlık için sıkı pazarlık

Kırşehir’de hayvan pazarında kurban bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

KIRŞEHİR 18.07.2021, 19:44
Kırşehir’de kurbanlık için sıkı pazarlık
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Kırşehir’de hayvan pazarında kurban bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda üreticiler ile vatandaşlar arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Bayram öncesinde başlayan hareketlilik ve satışlar ise besicilerin yüzünü güldürüyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, "Genellikle İç Anadolu Bölgesi’nden kurbanlık almaya gelenler oluyor. Hayvanların sıcak havadan çok fazla etkilenmemesi için bekleme alanlarına su hattı, yemlikler koyduk" dedi.

Küçükbaş hayvanlar için fiyatlar bin 500 ile 2 bin 200 arasında değişiyor.
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