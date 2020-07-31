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Kırşehir’de Kurban Bayramı’nın acemi kasap bilançosu: 138 kesi başvurusu
KURBAN BAYRAMI’NIN İLK GÜNÜNDE GELENEK BOZULMADI KIRŞEHİR'DE DE, ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİN YOLUNU TUTTU.
KIRŞEHİR 31.07.2020, 19:41
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde gelenek bozulmadı Kırşehir’de de, acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine günün farklı zamanlarında 138 kesi başvurusu yapılırken 1 kişide avuç içi kesisi ile Kayseri’ye sevk edildi. Yaralanmaların çoğunluğu kurbanlığın kesimi esnasında meydana geldi. Kırşehir Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda Kırşehirliler, kurbanlarını sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı yaparak kesti. Kurban kesimi esnasında hafif sıyrıklarla yaralanan 138 kişi ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.
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