Kırşehir’de, koronavirüs salgını denetimleri sürdürülüyor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 81 İL'E GÖNDERDİĞİ GENELGE KAPSAMINDA KIRŞEHİR'DE, "SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN" SLOGANIYLA KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DENETİMLERİ SÜRDÜRÜLDÜ.
İçişleri Bakanlığının 81 il’e gönderdiği genelge kapsamında Kırşehir’de, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla kontrollü sosyal hayat denetimleri sürdürüldü.
Vali Vekili Adnan Kayık başkanlığında esnaf denetimleri gerçekleştirildi. Ankara Caddesi ve Lise Caddesinde devam eden denetimlere Vali Vekili Kayık’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, esnaf ve meslek odaları temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.
Denetleme sırasında esnaflara ve vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetleme sırasında Vali Vekili Adnan Kayık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın tehlikesinin ortadan kalkmadığını belirterek herkesin tedbirlere uymasını istedi.
Salgınla mücadelede başarılı olmak için maske takılması, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına riayet edilmesi esnafa ve halka anlatılıyor.
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