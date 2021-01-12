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Kırşehir’de KOM ekipleri, 859 paket kaçak sigara ele geçirdi
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de polis, 859 paket kaçak sigara ele geçirildi.
KIRŞEHİR 12.01.2021, 12:34
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de polis, 859 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şehre kaçak sigara getirileceği ihbarı ile harekete geçti.Ortaköy yol kavşağında yapılan uygulamada şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilin bagajında kıyafetlerin arasına gizlenmiş 859 paket kaçak sigara bulan ekipler, Irak uyruklu sürücü W.K.G.S.’yi gözaltına alındı.
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