Kırşehir’de KIYŞAD ve ATİB desteğiyle ’ Gönül Birliği Şöleni düzenlenecek

Kırşehir’de, Şairler ve Yazarlar Derneği (KIYŞAD) Şubesi ile Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)’in ortaklaşa hazırladığı program ile "Gönül Birliği Şöleni" düzenlenecek.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek programa Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım’ında katılması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesinde yer alan çevre illerden de gurbetçi katılımının yoğun beklendiği şölen de aşık atışmaları da yer alacak. Kendi alanında kariyer yapmış ve sevilen şairlerin katılacağı program bozlak türkülerle zirve yapacak. Katılımcılar program öncesinde ise ’Ahi Muhabbet Gecesi’ne katılarak yöresel eğlence ve şehir hakkında bilgi alacak.

Program Kaman ilçesinde yer alan japon müzesi gezisi ile son bulacak. Şölen ise 26-27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.