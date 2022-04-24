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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler oldu
Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KIRŞEHİR 24.04.2022, 20:31
Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırşehir - Kayseri karayolunda seyreden E.L. idaresindeki 44 ACN 534 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden O.Y. yönetimindeki 58 ABM 298 plakalı otomobille Mucur ilçe kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Y. ile A.Y. yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.