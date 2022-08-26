Kırşehir’de kas nakli operasyonu yapıldı

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde 55 yaşındaki bir kadına kas nakli operasyonu yapıldı.

4 yıldır kol ağrısıyla hastaneye başvuran hastanın kas transferi gerçekleştirilerek sağlığına kavuşturuldu. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa 55 yaşındaki bir kadın hastaya kas nakli gerçekleşti. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon başarılı bir şekilde sonuçlandı. Ameliyatı yapan Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat; “Hastamız 55 yaşında kadın hasta. Yaklaşık 4 yıldır devam eden omuz ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayene ve görüntülemeler sonucunda omuzu hareket ettiren kasın yırtık olduğunu tespit ettik. Tamir edilecek bir yırtık olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine hastamıza kas transferi yapmaya karar verdik. Kolu içeriye çeviren latissmus dorsi kasını alıp yukarıya kolu dışa kaldıran kasa transfer ettik. Ameliyatımızı kapalı olarak gerçekleştirdik" dedi.