Kırşehir’de kar yağışı nedeniyle 19 köyle ulaşım kesildi

Kırşehir’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köyle bağlantı kesildi.

İl Özel İdareden edinilen bilgiye göre Akçakent ilçesinde 5, Boztepe ilçesinde 9, Çiçekdağı ilçesinde ise 5 köy olmak üzere il genelinde toplam 19 köye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, 31 araç ve 48 personelle mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.