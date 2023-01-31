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Kırşehir’de kar yağışı nedeniyle 19 köyle ulaşım kesildi
Kırşehir’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köyle bağlantı kesildi.
KIRŞEHİR 31.01.2023, 14:04
Kırşehir’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köyle bağlantı kesildi.
İl Özel İdareden edinilen bilgiye göre Akçakent ilçesinde 5, Boztepe ilçesinde 9, Çiçekdağı ilçesinde ise 5 köy olmak üzere il genelinde toplam 19 köye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, 31 araç ve 48 personelle mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.