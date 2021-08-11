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Kırşehir’de Kadın Emek Pazarı açıldı

Kırşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadın Emek Pazarı açıldı.

KIRŞEHİR 11.08.2021, 11:46
Kırşehir’de Kadın Emek Pazarı açıldı

Kırşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadın Emek Pazarı açıldı.

Cacabey Meydanı’nda 10:00-21:00 arasında açık kalacak olan Kadın Emek Pazarı’nda emekçi kadınların ürettikleri ürünler Kırşehir halkıyla buluşturuluyor. Pazarın açılışında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kadınların ekonomik ve sosyal alanda var olmalarının önemli olduğunu söyleyerek, "Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Kadınlarımız erkeklerle sadece kağıt üzerinde değil, toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını, eşit muamele görmelerini, özgür ve eşit insanlar olarak aynı zamanda ekonomik alana katkı sunacak üretimlerini de Kırşehir Belediyesi olarak önemsiyoruz” dedi.

Pazar, 10 gün süreyle açık olacak.
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