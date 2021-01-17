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Kırşehir’de kaçak tütün operasyonu
Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir ikamette satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
KIRŞEHİR 17.01.2021, 16:17
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Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir ikamette satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
1 kişinin gözaltına alındığı operasyon Kırşehir Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından Mucur ilçesinde yapıldı.
İlçede bir ikamete yapılan operasyonda 10 bin 600 dal satışa hazır doldurulmuş makaron ve 11,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.Kaçak ürünlere el koyan polis, ikamet sahibi M.A’yı gözaltına aldı.
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