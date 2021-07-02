Kırşehir’de kaçak sigara operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir polisi, piyasaya kaçak sigara sürmek isteyen yabancı uyruklu şahısları engelledi.

Edinilen bilgiye göre ihbarları değerlendiren ve teknik takip yapan Kırşehir KOM Şube ekipleri, Irak uyruklu N.M.A.A.S. adlı kişi üzerine çalışma başlattı. Polis tarafından yapılan operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 170 paket kaçak sigaraya el konuldu.

N.M.A.A.S. adlı kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.