Kırşehir’de kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iletişim mağazalarında kaçak telefon satıldığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı. Şehir merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 32 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Telefonlara el koyan ekipler, işletmeciler A.M.M. ve A.İ’yi gözaltına aldı.