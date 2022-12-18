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Kırşehir’de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kırşehir’in Mucur ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
KIRŞEHİR 18.12.2022, 22:45
Kırşehir’in Mucur ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kaza, Mucur ilçesi Şatıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Doğan’a (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası alınamayan hafif ticari araç çarptı. Doğan’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan sonra olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.