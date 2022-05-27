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Kırşehir’de ekmek fiyatlarında güncelleme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Fırıncılar Odasının talebi sonrası şehirde 200 gram ekmek fiyatı 2.75 TL oldu.

KIRŞEHİR 27.05.2022, 12:26
Kırşehir’de ekmek fiyatlarında güncelleme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Fırıncılar Odasının talebi sonrası şehirde 200 gram ekmek fiyatı 2.75 TL oldu.

Kentte 2.25 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından çalışma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 TL’ye çıkarıldı. Yeni tarifeye göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 2,75 TL’ye 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 5,50 TL’ye yükseltildi.

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