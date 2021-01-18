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Kırşehir’de ekmek fiyatlarına ’25 kuruş’ zam
Kırşehir’de, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamla beraber ekmek 1.50 TL’den satılacak.
KIRŞEHİR 18.01.2021, 15:43
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Kırşehir’de, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamla beraber ekmek 1.50 TL’den satılacak.
Ekmeğe yapılan zammı geciktirdiklerini ifade eden Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Türkiye’de, İç Anadolu Bölgesi baz alındığında ekmeğe zam verilen en son ilin Kırşehir olduğunu söyledi. Öztürk, "Yönetim Kurulu kararıyla ekmek yarından itibaren 1.50 kuruş olarak satışa sunulacak" dedi.Tüketici kadar esnafında düşünülmesi gerektiğini anlatan Öztürk, "Pandemi ile birlikte esnaf ve halk zor durumda bunu fark ederek zammı geciktirme sürecine girdik ama hastalığın devam ettiği süreçte de zammın kaçınılmaz olduğuna inandık. Geçtiğimiz Cuma günü kararı alarak imzaladık" diye konuştu.
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