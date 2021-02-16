Kırşehir’de eğitime 1 gün daha ara verildi

Kırşehir’de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Oluşması muhtemel risklere karşı il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. Kırşehir’de, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.