Kırşehir’de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kırşehir’de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan törenler, Valilik binası önünde Vali İbrahim Akın’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Valilik önünde, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanarak düzenlenen Cumhuriyetin 97. Yıldönümü kutlama törenine Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve MHP Kırşehir Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Akın, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Vali Akın, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali İbrahim Akın, “Mondros Ateşkes Antlaşması ile kutsal vatan topraklarımız düşmanlarca işgal edilmiş, ordularımız dağıtılmış, silahları toplatılmış, milletimiz çaresiz bırakılarak tarih sahnesinden silinmek istenmiştir. Bu toprakların sahipleri olarak bizler, ülkemizin hedefleri doğrultusunda yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye’sini elbirliğiyle inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun içte ve dışta ülkemizi bölmek ve milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nitekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına, milletçe 2023 hedeflerimize ulaşmış, birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Etkinlik, araç konvoyu geçişi ile sona erdi.