Kırşehir’de, Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Kırşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’nın sabah sıhhatlerinde makamda tebrikleri kabul etmesinin ardından Cacabey Meydanında 99. yıl anma programı yapıldı. Cacabey Meydanında Atatürk büstüne çelenklerin sunulması ile başlayan törenler de Vali Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu halkı selamladı. Cumhuriyetin 99. Yılı törenlerine CHP Milletvekili Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Baro Başkanı Av. Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, "Geçmişi şanla şerefle dolu Türk Milletinin evlatları olarak, bugün hep beraber Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını, coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. Tarihin her döneminde bağımsız yaşamış, vatan topraklarını canından aziz bilen Türk Milleti, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında kenetlenerek İstiklal savaşını başlatmıştır" dedi.

"Türk Milleti imkansızlıkları başardı"

Türk Milletinin imkansızlıkları başardığına vurgu yapan Vali Mete Buhara, "Milletimizin milli mücadele sonrasında elde ettiği eşsiz zafer, imkansızlıkların başarıya engel olamayacağını, vatan ve millet sevgisinin sayısal güçten, toptan-tüfekten daha üstün olduğunu, inancın, kararlılığın ve iman gücünün düşmanı dize getirmede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Büyük yokluk ve zorluklarla yürütülen Kurtuluş Savaşının kazanılmasını müteakip Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” sözünde anlam bulduğu üzere Milli İradenin tezahürü olarak 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Böylece kahraman ecdadımız kazandığı eşsiz zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlandırmıştır" diye konuştu.

Kutlamalar Mehteran Bölüğü konseri, halk oyunları, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve resmi geçit töreninin ardından sona erdi.