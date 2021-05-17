Kırşehir’de, berber salonları kısıtlama gününden randevularını doldurdu

İçişleri Bakanlığının normalleşme sürecini açıklamasının ardından Kırşehir’de, berber salonları yoğun mesaiye başladı. Şehir genelinde kısıtlama günü randevu sistemlerini doldurduklarını söyleyen berberler randevu sistemi ile çalışıyor.

Kısıtlamanın sona ermesi ve iş yerlerinin açılışının ardından müşteri kabulüne başlayan berberler, bir yandan traş yaparken bir yandan da randevu telefonlarını cevaplıyor.

Terme Caddesi üzerinde berber salonu işleten Sekan Kuşcu, geceden randevu sistemlerini doldurduklarını ve yoğunluğu berber olarak mutlu karşıladıklarını söyledi.

Tıraş olan ve evde kalarak saç ile sakalın birbirine karıştığını aktaran Sakin Erol adlı müşteri, evde kalınan süre içerisinde saç ile sakalın birbirine karıştığını traş olarak kendine geldiğini aktardı. Ali Çelik adlı kişi ise yataktan kalkar kalkmaz berber salonuna geldiğini belirtti. Tam kapanma sonrası iş yerini açan Ümit Acıpınar adlı berber işletmecisi ise ilk gün nedeniyle yoğunluk oluştuğunu ve randevu sistemi kullandıklarını açıkladı.

Öte yandan normalleşme süreci ile birlikte şehir merkezinde trafik belli aralıklarla durma noktasına geldi.