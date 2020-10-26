Kırşehir’de, ambulans şoförleri eğitim alıyor
KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 112 PERSONELİNE İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ ALDIRIYOR.
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 112 personeline ileri sürüş teknikleri eğitimleri veriyor.
İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, alınan eğitimle personelinin ileri sürüş tekniklerine sahip olmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. Bulut, sürüş eğitim alanında yaptığı açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünün asıl işi sağlık hizmetleri üretmek. Sağlık hizmetleri üretirken de 112 personelinin sahada olduğunun farkındayız. 112 personelinin ileri sürüş tekniklerine de sahip olması gerekiyor. Biz de bu amaçla ASTE eğitim programları düzenliyoruz" dedi.
Eğitim programından başarı ile geçen personelin de son durumları bu eğitim programları ile Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görevli ambulans sürücülerine ambulans kazalarını azaltmak, hasta ve çalışan güvenliği açısından ambulansın trafikteki seyrini daha güvenli hale getirebilmek personelin bilinçli, etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla düzenleniyor.
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