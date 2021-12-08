Kırşehir’de Akademik Gelişimi Destekleme Projesi Değerlendirildi

Kırşehir Akademik Gelişimi Destekleme Projesi Tanıtımı ve Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ile merkez ilçede bulunan lise seviyesindeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir Akademik Gelişimi Destekleme Projesi ile öğrenci ve öğretmenlerin akademik olarak takip edilmesinin amaçlandığını söyledi. Proje sonucunda yapılacak çalışmalar ile eğitim kalitesinin yanı sıra Kırşehir düzeyinde akademik başarının arttırılmasının hedeflendiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Temel eğitimde okulların niteliğini arttıracak yenilikçi uygulamalara yer verilmesini hedefliyoruz. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerimizin öğrenme eksiklikleri telafi edilmek suretiyle akademik açıdan bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır hâle getirilecektir. Tüm toplumlarda eğitim önemli değerlerin başında yer almaktadır" dedi. Kırşehir’de eğitim kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarının yapıldığını da aktaran Vali Akın, "Yürütülen çalışmaların yanı sıra eğitim kalitemizi daha üst noktalara nasıl taşıyabiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Okullarımızdaki sorunları tespit edip çözüme kavuşturmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgili ve donanımlı yetiştirerek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Devletimiz öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almaları için her türlü imkânı sağlamıştır. Hedefleri doğrultusunda emek sarf ederek çok çalışmaları gerektiğini çocuklarımıza öğretmeli, onlarla yakından ilgilenip gelişmelerine yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, okul müdürlerinin sunumları ve yapılan değerlendirme ile sona erdi.