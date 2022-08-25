Kırşehir’de, Ahilik Haftası MYK toplantısı yapıldı
Kırşehir’de, Ahilik Haftası için Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
Kırşehir’de, Ahilik Haftası için Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlık yaptı. Toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, 35.’si düzenlenecek kutlamalara son şeklinin verildiğini söyledi. Toplantıya: Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Rektör Vatan Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve şehir protokolü katıldı. Ahilik Merkez Yürütme Kurulu Toplantısında 35. Ahilik Haftası kutlama programı görüşülerek son şekli verildi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Buhara, Ahilik Haftasını Ahiliğe ve Kırşehir’e en yakışır şekilde kutlayacaklarını belirtti.
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