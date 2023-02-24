Kırşehir’de açılması planlanan köy yaşam merkezinde inceleme

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehirde açılması planlanan köy yaşam merkezi ve okul binalarını yerinde incelendi.

İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduktan sonra Karahıdır köyüne yapılması planlanan köy yaşam merkezinde inceleme yaptı. Okul idarecilerinden devam eden eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Alpaslan, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Karahıdır köyü bünyesinde anasınıfı, ilkokul ve köy yaşam merkezi açılması planlanan okul binasında yapılan onarımlar yerinde inceledi.

Köye açılacak anasınıfı ve ilkokulda öğrenciler eğitim faaliyetlerini sürdürürken, açılacak köy yaşam merkezi ile köyde vatandaşların farklı alanlarda eğitim almaları planlanıyor.