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Kırşehir’de 55 litre sahte alkol ele geçirildi

Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 55 litre sahte alkol ele geçirildi.

KIRŞEHİR 01.10.2021, 14:09
Kırşehir’de 55 litre sahte alkol ele geçirildi

Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 55 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre sahte içki imalatı ve ticareti yapılan şahıslara yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 55 Litre sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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