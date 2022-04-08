Kırşehir’de 43 bin 236 öğrenci ara tatile girdi

Kırşehir’de 248 okulda 3 bin 945 öğretmen ve 43 bin 236 öğrenci ara tatile girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takviminde yer alan ikinci ara tatil bugün başlıyor. Kırşehir’de 248 okulda 43 bin 236 öğrenci ile 3 bin 945 öğretmen hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek ara ile yüz yüze eğitime mola verecek.

Öğrenciler 18 Nisan’da yeniden okulları ile buluşarak ders başı yapacak.