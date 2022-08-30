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Kırşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku ile kutlandı
Kırşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı.
KIRŞEHİR 30.08.2022, 12:37
Kırşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı.
Kırşehir’de Cacabey Meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayan törenlerde İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Vali Hüdayar Mete Buhara’nın valilik makamında tebrikleri kabulü ile devam eden törenler, Cacabey Meydanında devam etti. Jandarma Üsteğmen Yunus Turgut’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Belediye Mehter ekibi katılımcılara kahramanlık marşları seslendirdi.
Törenler içerisinde halk oyunları gösterisi ve tören geçişinin ardından program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.
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