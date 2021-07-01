Kırşehir’de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırşehir’de, polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin teknik takibe aldığı E.E. ve F.E.’nin bulunduğu araç Kırşehir-Karıncalı yolu üzerinde durduruldu. Şüpheli şahısların olduğu araçta yapılan aramalarda 571.64 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden E.E. ve F.E., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Ortaköy yolu üzerinde uyuşturucu köpeği ’Çine’’nin de katıldığı araç aramasında; 89.14 gram sentetik kannabinoid maddesi, 224 adet sentetik ecza ve 3.64 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildi. Olayla ilgili M.S., M.T., E.M.G. gözaltına alınırken; M.S. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.