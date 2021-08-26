banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Didem Arslan’dan eleştirilere yanıt
Didem Arslan’dan eleştirilere yanıt
Filiz Akın taburcu oldu
Filiz Akın taburcu oldu
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Morutan resmen Galatasaray'da
Morutan resmen Galatasaray'da

Kırşehir Valiliğinden sıcaklık uyarısı

Kırşehir Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

KIRŞEHİR 26.08.2021, 09:09
Kırşehir Valiliğinden sıcaklık uyarısı

Kırşehir Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 4-8 derece artış göstereceğinin belirtildiği açıklamada, Kayseri’de 36-39, Kırşehir’de 36-38, Nevşehir’de 32-34, Sivas’ta 33-37, Yozgat’ta ise 32-34 derece artış göstereceği ifade edildi. Sıcaklık artışının bir hafta süreli olacağının belirtildiği yazılı açıklamada; "Sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık