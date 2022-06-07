Kırşehir Valiliği sağanak yağış uyarısı yaptı

Kırşehir Valiliği bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istenildi. Yapılan açıklama ise şöyle; "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Kırşehir ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren başlayıp akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli olması bildirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."