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Kırşehir protokolünden ’Kadınlar Günü’ mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kırşehir protokolü mesaj yayımladı.

KIRŞEHİR 08.03.2022, 09:34
Kırşehir protokolünden ’Kadınlar Günü’ mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kırşehir protokolü mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Milli Yol Partisi İl Başkanı Şevket Göçmen, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali İbrahim Akın mesajında, sevgisi, fedakarlığı, çalışkanlığı ve duyarlı yaklaşımıyla hayatımıza anlam ve güzellik katan kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplum yapısının temel taşı olduğunu söyledi. Vali Akın; "Güçlü aile yapımızın oluşmasında, genç nesillerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinde, ülkemizin kuruluşunda ve çağdaş düzeye ulaşmasında kadınlarımızın büyük emeği bulunmaktadır. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif şekilde var olmalarını sağlayacak şartları hazırlamak devletimizin ve toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Nitekim cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının en iyi şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi için dönemin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına ilk olarak seçme ve seçilme hakkı verilmiş, devletimiz zamanla kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çeşitli yasal düzenlemelerde bulunarak kadının sosyal ve iktisadi hayattaki konumunu güçlendirmiştir. Bugün gelinen noktada kadınlarımız, bilimden sanata eğitimden spora kadar hayatımızın her alanında büyük başarılar elde ederek toplum içinde söz sahibi olmanın gururunu yaşamaktadır" dedi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Milletvekili İlhan, mesajında kadın hakları hareketinin önemli bir odağını oluşturan 8 Mart’ın, toplumda kadınların her alanda sosyal, ekonomik açılardan eşit olarak yer aldığını, kadınların toplum içindeki rolünün büyük bir önem taşıdığını hatırlattığını belirtti.

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde, seçme ve seçilme hakkı gibi dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde dahi olmayan hakların kadınlara tanındığını ifade etti. AK Parti’nin aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için önemli çalışmalar yaptığını belirten AK Parti İl Başkanı Ünsal ise, kadının iş gücüne katılımının yüzde 27’den yüzde 34’ler seviyesine çıkarıldığını vurguladı.

Milli Yol Partisi İl Başkanı Göçmen de mesajında, "Kadının elinin değdiği her yer de güzellik, göz nurunun düştüğü her yerde de güzellik vardır. Nesillerimizin yetişmesine yeri asla doldurulamayacak kadınlarımız sevgiyi, nezaketi ve ince ruhlu olmayı bünyelerinde barındırırlar. Kadınlarımıza yönelik yapılan her türlü saldırıyı kınıyorum" diye konuştu.

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