Kırşehir polisinden sahte para operasyonu: 1 gözaltı

Kırşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 900 adet 50 liralık 45 bin lira, 5 adet 50 dolar 250 sahte banknot ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Y.T.’nin Kırşehir’e yüklü miktarda sahte dolar ve Türk Lirası getireceği ve piyasaya süreceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda U.Y.T., yapılan fiziki takip sonucunu ikametinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 900 adet 50 liralık 45 bin lira, 5 adet 50 dolar 250 tane sahte banknot ele geçirildi. Parada sahtecilik suçundan gözaltına alınan U.Y.T., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.