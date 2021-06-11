Kırşehir Memleket Hareketi, tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi

Kırşehir Memleket Hareketi İl Başkanlığı, Yönetim Kurulu ile birlikte tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi.

İl Başkanı Gülay Balkatık, yönetim kurulunu tanıtarak Ahiler şehrinden hareketin başarılı olacağı mesajını paylaştı. Balkatık, Türkiye’de, eksiklikleri gördüklerini ve deneyimlerini kamuoyuna aktaracaklarını belirtti.

Memleket Hareketinin Türkiye’de, akıl, bilim ve hukuku ön plana çıkaracağını anlatan Baltalık, "Akıl, Hukuk, Bilim, Siyaset ve vicdanı ön plana çıkaracağız. Diyaloğ kapısını hiçbir zaman boş bırakmayacağız. CHP’ye kızıp İYİ Parti’ye giden ve boşlukta kalanların artık yeri Memleket Partisi’dir" dedi.

Memleket Partisi Kırşehir yapılanması ise şöyle; "Kurucu İl Başkanı Gülay Baltalık, "Merkez İlçe Başkanı Ömer Zengin, Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Koyuncu, Eğitim Sekreterlik Başkan Yardımcısı Suat Yiğit, Basın ve Medya Sorumlu Başkan Yardımcısı Cansu Kılınç, Sivil Toplum Başkan Yardımcısı Tuncay Umucu, Sayman Oktay Sungur"

Memleket Hareketinin tanışma toplantısı basın temsilcilerinin sorunlarının ardından fikir istişaresi ile sona erdi.