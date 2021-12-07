Kırşehir Kitap Günlerinde ‘Şiir ve Hayat’ söyleşisi yapıldı

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde açılan kitap günleri etkinlikleri kapsamında şair Ahmet Telli ’Şiir ve Hayat’ konulu söyleşiye konuk oldu.

Söyleşi ve imza günü programına Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte Başkan Yardımcıları Osman Uçar, Hamza Çam ve Tuncay Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Soner Demirbaş’ın yaptığı ’Şiir ve Hayat’ konulu söyleşide şair Ahmet Telli kendi şiirlerinin de okumasını yaptı. Telli, bir şiirin nasıl olası gerektiği, şiirin bireydeki ve toplumdaki karşılığı, şiirin öznesi ve nesnesi, şiirin okurunda ve bireyde oluşturduğu-yaptığı çağrışımlar, şairin şiir ve hayatla olan diyalektik bağı, şiirin kurgusunun nasıl olduğu ve düzyazıdan ayrıldığı temel noktaları, şiir dilini verili dilden ayıran özellikleri anlattı.

Söyleşinin ardından kendi şiirlerini seslendiren şair Ahmet Telli, okurlarından gelen soruları da yanıtladı.