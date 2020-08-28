Kırşehir, Kent Konseyi interaktif bir araya geldi
KIRŞEHİR KENT KONSEYİ MECLİS VE ÇALIŞMA GRUPLARI BAŞKANLARI KENT KONSEYİ BAŞKANININ DA KATILDIĞI İNTERAKTİF OLARAK TOPLANTI DÜZENLEDİ.
Kırşehir Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grupları Başkanları Kent Konseyi Başkanının da katıldığı interaktif olarak toplantı düzenledi.
Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri, Meclis ve Çalışma Grubu Başkanlarının katıldığı toplantıda; pandemi nedeniyle aksayan, gündemden düşen şehir için önem arz eden konuların tekrar gündeme getirilmesi, takipçisi olunması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına şehir ile ilgili sorunların, önerilerin raporlaştırılarak sunulması, pandemi dönemi ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunulması gibi konular konuşuldu.
İstişare toplantısında, interaktif toplantıların daha da sıklaştırılarak pandemi döneminde iptal edilen Kırşehir Kent Konseyi faaliyetlerinin şartlara uygun olarak yapılması için çalışmaların başlatılması kararları alındı.
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